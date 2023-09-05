電玩賽事回暖 遊戲基金看旺

AI話題火熱升溫，讓原本疲弱的電競、遊戲產業回溫，投信法人認為，第二季遊戲機市場扭轉連續五季的衰退，回復獲利動能，今年推出多款遊戲火紅，帶來龐大可觀營收與獲利成長性，下半年國內外電競、電玩賽事，與迎戰年底購物季等，可望持續為遊戲業挹注成長動能。

第一金全球eSports電競基金經理人林志映分析，遊戲市場的併購題材，也是推升產業動能增溫的關鍵，預期產業併購逐步復甦，全球遊戲、電競產業後市成長動能擴張力道更受期待。電競投資聚焦在兩大領域，包括在遊戲基礎設施的AI相關半導體及系統軟體等領域，另一塊則可留意電競相關的互動式家庭娛樂、媒體及服務等，今年在AI產業技術升級、相關應用需求提升，帶動產業高速成長，推升全球經濟持續成長。

手遊市場如美國、日本等持續推出新遊戲時程也進步常軌，由於電競遊戲產業多屬偏科技標的，投資具備高成長、高波動特性，面臨大波動行情，偏好電競遊戲主題的投資人，不妨採取長線定期定額投資策略，以掌握電競遊戲業長線成長循環行情。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，Precedence Research預估未來十年全球AI產值將達1.87兆美元，市場規模年複合成長率達40％。現階段AI仍處在初升段，可以定期定額方式參與AI帶來的創新盛世，產業方向仍持續看好AI、AI伺服器、高速運算、半導體、雲端受惠、設計服務推動需求成長，優於其他次產業；傳產以電動車包含自動駕駛上下游相關類股為主，掌握投資AI長線紅利。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，現在在AI、雲端運算、金融科技、數位媒體轉型、能源轉型、物聯網、生命科學等領域尋找新的機會。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞強調，因科技大廠財報顯示AI需求旺盛，獲利及展望優於預期，引領半導體及科技股上漲，驅使市場資金明顯轉向科技產業。