多重資產策略 進可攻、退可守

今年來通膨降溫，市場預期升息循環將進入尾聲，帶動風險性資產表現，但短期漲多面臨調節壓力，類資產輪動快速。投信法人表示，股債後市表現仍可期，但最新美銀經理人調查，央行政策態度、地緣政治風險、銀行信用緊縮等不確定因子仍在，機會與風險兼具環境下，建議透過多重資產策略因應。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，今年來受惠AI技術突破、升息尾聲等題材帶動，風險性資產自去年低點向上反彈，不過在貨幣政策轉向時點仍待觀察、經濟數據時而錯綜，以及地緣政治風險考量下，波動風險仍須留意，透過股債兼備的多重資產策略來因應，更能發揮進可攻、退可守的投資效果。

為進一步優化投資組合整體收益與成長潛力，建議投資人可透過成長股（新消費與新科技）、另類資產（低碳基建）、收益債三大類型資產均衡配置，既掌握商機題材，又能把握升息尾聲之際的債市投資契機，並兼顧風險分散效果，一舉數得。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠認為，美國景氣仍具韌性，淡化全球經濟衰退疑慮，不過大陸經濟待修復，且製造動能尚未恢復，加上各國央行貨幣政策動向仍需觀察，因此金融市場依舊是波動難免，建議穩健型投資人不妨透過股債靈活配置的多重資產基金來因應，以平衡投資組合波動，並機動掌握各資產輪漲契機與收益機會。

日盛目標收益組合基金研究團隊強調，美國第二季GDP成長率向下修正，經濟已有降溫跡象，加上據俗稱「小非農」的ADP就業數，通常用於預測接下來將公布的官方非農就業數據顯示，就業人口新增17.7萬人，遠低於7月修正值及市場調查所預估值，反映原本火熱的勞動市場已有降溫跡象。