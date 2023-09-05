政策利多築底 陸港股後市樂觀

香港國企指數本周以來上揚3.43％，主要受惠大陸減半證券交易印花稅徵收，由0.10％下調至0.05％，香港方面也同步傳出財政司司長陳茂波將成立專門負責小組，全面分析研擬提高股市流動性相關措施，因此投資人樂觀預期香港跟進調降股票印花稅。市場法人強調，看好陸港股市隨眾多政策利多可望築底完成，逐步穩健向上。

富邦恒生國企正2 ETF經理人蘇筱婷分析，如果香港跟進調整印花稅，對於港股的刺激效果將會相當顯著，因為香港在2021年8月將股票印花稅稅率從0.10％上調為0.13％，且買賣雙方均須繳納，不利於港股流動性，這次若能順勢調降股票印花稅，將有利於提升港股交易活躍度。

展望大陸市場，目前仍受到多空事件及雜訊影響，走勢較為震盪，建議投資人不妨善加利用槓反型ETF，根據市場瞬息萬變之情形靈活操作，執行短期戰略性交易，確保投資組合維持彈性。

中信中國50（00752）經理人詹佳峯表示，近一個月來大陸政府祭出多項措施，促進家居、電子產品和汽車消費，鼓勵企業擴大投資並持續改善融資環境，有利激發經濟活力，且隨基本面持續修復及利率面壓力改善下，經濟不確定性因素消散，提振投資情緒，陸股成交量重返兆元關卡。大陸加碼促消費政策，聚焦新經濟龍頭企業的陸股ETF，因持有類股含互聯網龍頭阿里巴巴及電動車族群，將受惠政策紅利。

PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，日前人行下調貸款市場報價利率（LPR），為今年以來第二度下調，但降幅小於預期且採取「非對稱降息」，僅下調1年期LPR，與貸款較為相關的5年期LPR維持不變，讓市場感到失望。目前市場期待7月底政治局會議定調房地產政策轉向調整優化期，搭配內需市場活絡仍需仰賴房地產回溫，預期後續仍有更多實質性的政策推出，以重振低迷的房地產，進而提振整體投資情緒。