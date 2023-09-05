全球特別股基金 混搭績效看旺

美國降評利空衝擊、推升美債殖利率攀高，雖不利於特別股資產表現，但具波動度低、高殖利率的大型特別股標的，若搭配處於產業趨勢向上的優質可增益資產，例如科技、工業及醫療保健類股，混搭投資績效有望脫穎而出。

法人觀察指出，今年以來表現，主動管理的全球特別股基金績效衝出頭，表現最好的新光全球特別股收益基金上漲9.28％，合庫、柏瑞、富蘭克林華美等主動管理的特別股基金三檔，年初迄今也有逾7％以上報酬。

新光全球特別股收益基金經理人簡秀君表示，中長期來看，現階段如果想追求基金總報酬表現，不妨考慮具有「可增益資產」的全球特別股基金，投組除布局優質特別股外，再混搭利基型資產，形成投組具跟漲抗跌優勢，兼顧高殖率收益特性，有機會成為股市動盪下的資金避風港。

全球特別股基金增添可增益資產，通常經理人會選擇布局產業具成長趨勢的股票或ETF等利基資產，順勢掌握未來股市翻揚的「成長利」，加上特別股部位近來殖利率竄高下，更能掌握高殖利率的「息收利」，等於同時掌握股市成長題材，又平衡資產波動及兼顧市場抗震表現。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲認為，儘管近期美債中長天期殖利率受到許多風險擔憂而走高，但預期美國實質利率已達到接近2％的高檔區，加上近二個月美國通膨數據明顯改善，降低聯準會年底前再升息的機率，美債10年期殖利率上升幅度預料將會放緩。信評機構雖下調美國地區銀行信評，因為這些銀行受到利息支出上升、商業地產困境而影響獲利，加上相對資本水平較低，市場認為，降評不是在警告銀行體系的危機，而是表達未來兩年對地區銀行獲利能力下降，以及監管加強將造成信貸成本上升的擔憂。

儘管如此，聯準會推出緊急貸款機制（BTFP），及近期財政部發債，反而提升存款準備金增加和逆回購下降，將有效緩解銀行資金壓力，對特別股影響不大。