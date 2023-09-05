新興企業債擁雙利基 前景佳

新興市場企業基本面處於近十年多來最強勁的水平，且近幾年保守穩健營運，專注於負債管理與改善資產負債表，投信法人表示，新興企業債上半年信評上調有望創近五年新高，下調有望是2013年以來新低，尤其擁有央行加速進入降息決策、企業持續去槓桿化二大利基，後市漲升行情看俏，目前新興投資等級債利差在相對低位，更具投資價值。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢指出，新興市場相較於成熟國家，食品和能源在CPI的權重較高，對食品和能源驅動的通膨更為敏感，現今的低大宗商品價格，有利新興市場通膨下降比歐美更快，預期新興央行進入更快速的降息循環，進一步刺激經濟的走升及債市的上揚。

尹晟龢分析，新興市場企業債在外流通金額去年首次從2.68兆美元降至2.51兆美元，今年規模幾乎維持在2.5兆美元附近，年增率是2008年以來的低檔；且新興市場企業去年淨發行量減少1,580億美元，今年來也減少350億美元，顯示企業持續去債務化，債券存量下跌，有助債券價格產生技術性支撐。

目前新興市場企業債-B評級利差606基本點、BB評級利差395基本點，以歷史水平來看並不便宜，新興市場投資級企業債受惠美債殖利率上揚，收益率仍維持在5.8％的近十年高位，也意味利差處在相對低位，考量未來可能面臨的不確定性，信用體質好的投資級企業債更有投資價值，建議優先布局。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳認為，聯準會升息進入尾聲，但美國勞動市場依舊具有韌性，美債殖利率呈現高檔震盪格局，短期美元主權債波動風險較大且利差優勢已有所下滑形成利空打壓。

展望後市，儘管聯準會貨幣政策仍存在不確定性，但新興國家因通膨多持續下滑，部分央行貨幣政策已率先轉向，如巴西央行已進行降息，因此利率風險相對可控。目前新興債利差仍小幅高於歷史均值，評價面仍具有吸引力。