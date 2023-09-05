經濟成長 日股漲幅可期

日本觀光入境遊客數持續回升挹注旅遊相關產業、半導體設備類股將受惠庫存調整觸底，AI滲透率持續提升，相關半導體設備類股未來仍可期待。投信法人建議，日本整體經濟呈現成長，日股展望樂觀，後續漲幅仍可期待，可利用日圓聰明投資日本。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，短期因美國通膨壓力居高不下及大陸經濟下行風險疑慮，漲多獲利了結賣壓促使日股回檔調整，但從日本總體基本面結構性正向發展來看，調整後股市向上走勢仍具可持續性。後續仍會伺機加碼景氣觸底的科技及先進製程半導體類股，工業機具及汽車供應鏈等，各類產業自動化革新等締造日本商機無限，內需景氣復甦及觀光需求增溫將帶動日本相關REITs題材走俏。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，日本擺脫長年通縮束縛，日股也迎來30年來最好的表現，第二季日本GDP大增，理由有三，包含海外資金動能強勁流入日股、觀光旅遊業貢獻增長、製造業出口激增。接下來推動日股行情上漲要靠類股輪動，經濟復甦也是各產業都有望受惠。

張繼文認為，因日本市場封閉，投資需要在地化分析，才能精準把握具爆發性、有轉機、新創題材的企業，為投資帶來更多加乘效果，投資主動型日本基金可創造更多超額報酬。逢市場修正都是很好的長期買點，布局主動型日股基金，或定期定額方式長期取得參與日本潛力個股的表現機會，迎接日股榮景。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出，市場對日股未來潛在上漲空間仍充滿信心，主要因素來自於當地經濟轉向正循環、企業財務結構重整及股票估值偏低，都有助於買盤挹注，投資人可逢修正伺機進場布局。

元大投信強調，日本GDP大增主因有三，一是日本汽車出口激增；二是疫情解封後，訪日旅客消費，且本次校正後的GDP實際值達560.7兆日圓，遠高於新冠肺炎疫情前的水準，創下歷史新高紀錄；三是受惠日圓貶值，海外資金流入日本股票動能強勁。也使得國人近期對日本投資興趣大增。