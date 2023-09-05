牛市將持續 美股進場時機到

美國就業市場仍保持穩健、零售銷售維持強勁、通膨仍可能回溫，投信法人指出，美國巨頭股票為今年以來領跑者，同時回檔幅度卻相對較小，強者恆強，成為投資首選。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，受惠全球經濟數據放緩，資金近期湧入美國大型科技股，因為其營運相對穩定，擁有高成長、高利潤率、高議價能力，並能引領產業趨勢利多，例如美國AI人工智能巨頭股今年以來漲幅居前，在8月以來的回檔中亦相對抗跌。

美銀美林報告指出，自2013年以來，美國企業已投入約2,500億美元至AI市場，美國政府2016～2022年也通過13項與AI相關的法案；預計全球整體AI市場營收表現將每年成長19％，至2026年將到達9,000億美元，未來十年AI市場規模年複合成長率達40％，企業增加AI投資，未來美股將進入一波多頭格局，預估美股大型科技股在股價整理後將會續揚，長期動能不容小覷。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，標普500企業累計已公布第二季財報481家，獲利優於預期382家、占79.4％，美AI晶片大廠財報亮眼，激勵科技股表現，產業前景保持跳升趨勢。Markit公布美國製造業與服務業PMI均不如預期，下滑至2月以來新低，使市場對聯準會緊縮政策擔憂明顯降溫，市場利率走低，有望激勵科技族群。

安聯投信分析，美股標普500指數企業第二季財報營利的增長速度有所放緩、企業對資金成本的也較為擔憂，未來對企業獲利的展望偏向保守，不過展望下半年，標普500指數企業的獲利增長預估則大多呈逐季成長趨勢。後市升息週期邁入尾聲，有利景氣逐步築底回溫，預期股市長期仍可望震盪走升。

富蘭克林證券投顧強調，投資人若對科技股存有疑慮，在近期美國經濟持續展現韌性下，類股輪動正在加快，可考慮選擇科技股成份相對不那麼高的美股投資工具，如以標普500指數為大盤，或以美國價值股為主的基金商品。儘管利率動向、經濟變化等不確定性可能干擾市場，但仍看好美股中長線的發展。