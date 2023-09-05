存股族就是愛ETF！10大人氣標的出列

就是最愛ETF！53檔台股ETF最新一周受益人數增加6萬人、續寫新高，突破510萬人大關、達513萬9,790人，顯示台股ETF投資熱度持續增溫，31檔台股ETF上周受益人數增加，其中，群益台灣精選高息ETF（00919）成長9.12％，續擔綱ETF人氣王，復華台灣科技優息（00929）、永豐優息存股（00907）等亦表現不俗。

根據1日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，53檔台股ETF受益人數最新一周增加6萬728人，續創新高，已突破510萬人大關、來到513萬9,790人，統計今年來增加98萬3,632人，顯示台股ETF投資熱度持續增溫，絲毫不受台股震盪影響。

上周受益人增加的台股ETF有31檔，而就周成長率觀察，台股ETF受益人最新一周成長率前十名，依序為群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、群益臺灣加權正2、永豐優息存股、凱基優選高股息30、群益台ESG低碳50、中信上櫃ESG 30、富邦臺灣加權正2、國泰台灣領袖50、元大台灣50正2，成長率介於1.66％～9.12％。

其中，群益台灣精選高息ETF成長9.12％，人氣依舊最佳，加上復華台灣科技優息、永豐優息存股、凱基優選高股息30，受益人數成長前十名中就有高達四檔為高息ETF。法人指出，即便金管會出手嚴管ETF平準金配息比例及超額配息狀況，但只要符合規定，高息ETF仍最受投資人喜愛。

群益台灣精選高息ETF本月將迎來第二次配息，根據群益投信官網8月31日最新配息公告顯示，群益台灣精選高息ETF本次基金每受益權單位預估配發金額為0.54元，若以8月31日收盤價20.61元計算，單次殖利率就達約2.6％、年化報酬率也連兩季突破10％，本次除息日為18日，配息發放日為10月17日，參與除息最後買進日為15日。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，群益台灣精選高息ETF「兩段式選股策略」成穩定配高息關鍵，先在12月上市櫃公司已公布前三季財報時，選出當年度高每股稅後純益（EPS）成長率，超前部署「獲利成長的高息股」，待隔年5月上市櫃公司的董事會宣布當年度的現金股利後，再精準配置在真正的高息股，投資人在6～8月除權息旺季，即可領取豐厚現金股息。

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