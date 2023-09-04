全球多重資產基金 搶股債甜蜜初升段

美國聯準會主席鮑爾重申戰勝通膨決心，全球股債市又進入政策混沌不明、股債震盪。投信法人預估，聯準會暫停升息前，風險性資產將持續波動，有利全球多重資產基金大展身手，掌握基本面切入時點，優先搶占下波景氣復甦前股債初升段行情。

新光全球多重資產基金經理人陳世偉表示，就全球貨幣政策來看，後續升息空間相對有限，升息循環已接近尾聲。加上科技產業庫存周期有望於今年末好轉，有機會帶領製造業明年朝向復甦，且企業今明年獲利預期轉趨穩定，現階段透過全球多重資產基金，可一網打盡全球景氣復甦階段的利基資產，分散布局有助於參與股市輪動機會。

中信投信指出，科技巨頭第二季財報結果多數擊敗預期，及AI主題持續主導市場情緒，根據美銀美林8月全球經理人調查，不僅減持現金增加股票曝險，且持續追漲科技股，占投組比重來到21年以來最高。以科技為主的多重資產基金，布局主流的生成式AI、互聯網等科技趨勢概念產業，聚焦科技三大資產的股、非投等債、投等債，長期將發揮跟漲抗跌效益。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕分析，面對投資新局更需精選潛力標的，善用資產配置來兼顧成長與收益，包括新消費、新科技、新基建，及升息尾端的債市轉機值得留意。新消費成長股如減肥針、精品在強勁需求支撐下，展現抗跌跟漲的效果；新科技向來為引導市場投資趨勢的重要主題，包括受惠AI受矚目的高階晶片、滲透率持續提升的電動車，成長前景看俏。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭強調，根據Factset預估，第二季美股獲利成長率約年減6.1％至6.6％，為2020年以來最差一季，但從第三季即可觸底回升。根據過往經驗，財報公布後企業調升展望的可能性高，下半年業績仍有可期待之處，現階段建議採多元資產投資策略，如布局全球組合型基金，以掌握股價債同步漲升行情，股債投資比可調整為75比25。