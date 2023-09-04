市場穩增長 電動車基金看俏

全球電動車第三季供給端逐步釋放的結果，今年歐洲銷量有望破300萬輛，大陸可望受惠海外市場放量帶動產業鏈加速去庫存，年增率估計達33.8％，美國今年滲透率將達到8.4％，電動車市場穩步增長，相關基金後市表現亮眼可期。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，未來電動車普及率的關鍵決定因素是該行業能在多大程度上繼續降低成本，進而降低電動車售價，即價格推動需求。根據研究機構對美國電動車市場推算，假設當前美國的《通貨膨脹削減法案》持續進行，且大多數美國消費者只會在售價低於傳統汽車的情況下購買電動汽車。預期今年滲透率達8.4％，2025年及2030年售價進一步下降，滲透率將分別攀升至14.7％及35.5％。

第二季全球已有23國電動車占新車銷量比率超過5％，比一年前的19國增加了加拿大、澳洲、西班牙、泰國和匈牙利等五國。對電動車來說，5％似乎是轉折點，一旦解決製造成本、充電樁普及化和車主疑慮等問題，跟進速度將會加快。雖然近期電動車市場出現雜音，普遍觀點仍保持正面，中長期電動車仍處於爆發成長階段，可持續觀察相關供應鏈後市表現。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，各國政府紛紛祭出刺激政策，除祭出相關補貼外，美國、歐洲、日本及大陸均要求汽車業者，將碳排放量在2025年時減至2015年碳排放量的60％至70％，外資機構高盛認為電動車成長趨勢不變，今年最差也會售出670萬輛，樂觀預期1,110萬輛，2025年上修到1,770萬輛，成長態勢確立，可望激勵相關概念股長線漲升行情。

據資料顯示，去年全球電動車出貨量近1,000萬輛，年成長超過50％，預估今年全球電動車出貨量仍將成長20％以上，取代燃油車、滲透率持續提升的趨勢不變。尤其各車廠電動車來勢洶洶，電動車進入平價化、競爭時代，滲透率將持續提升，有利車用零組件出貨量成長。