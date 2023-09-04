科技業撐半邊天 美股上漲可期

儘管近期因升息、降評等負面消息面影響市場情緒，投信法人表示，通膨趨緩且美國經濟仍有韌性，加上科技產業撐起半邊天，及各產業仍有投資機會，美股上漲潛力未減。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸指出，受惠就業市場強勁和通膨放緩，美國7月消費者信心指數升至兩年高點的117，表現優於市場預期的112。且第二季GDP增速意外回升，由第一季的2％揚升至2.4％，經濟數據強勁應證聯準會軟著陸的說法，為短期經濟前景帶來提振。

彭子芸認為，去年快速升息與高通膨，導致成長股受到壓抑，然而從成長股相對於價值股的本益比倍數來看，目前美國成長股股價相對便宜，配合聯準會升息進入尾聲、企業獲利逐季成長，以及消費動居高不下，有助於成長類股將重返多頭揚升格局。全球前100大企業獲利最高占比的美國，其跨國企業直接受惠於海外營收，美國本土消費動能今年人均GDP上看8萬美元，處於近20年高水位，在內外動能推升下，有利於挹注企業獲利表現。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎分析，隨勞動市場增漲動能亦有所放緩，經濟軟著陸預期升溫下，也意味著聯準會升息周期可望接近尾聲，企業獲利表現有望逐季改善，後市表現仍值得留意。產業布局方面，續看好AI相關半導體與軟體股，由於IRA促使EV相關供應鏈移轉到美國，及半導體強勁需求促進建廠需求，工業類股表現可持續留意。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾強調，美股投資組合布局，未來會更關注獲利能力、利潤率、現金流量、營收／獲利能見度。