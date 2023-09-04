登月大成功 印度基金潛利佳

印度「月船3號」太空船8月23日成功降落月球南極，成為第四個登陸月球的國家，宣示印度也擁有技術太空探索。投信法人表示，隨印度國際地位提升，歐美大國爭相尋求軍事合作，有利印度發展國防武器自製，國防工業類股將受惠，後市表現可期，帶動相關投資潛力，建議持續加碼持有印度基金。

群益印度中小暨群益大印度基金經理人林光佑指出，印度製造所帶動的基建升級持續為投資主軸，下半年印度股市表現將在美元預期走弱下，動能愈發強勁。印度Nifty指數於季線止跌回彈，今年一直表現居前的中小型指數則未見明顯修正，仍持續創新高。搭配近期美元、美債殖利率不再繼續走強，預計印度股市將展開另一波上漲行情。

野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，印度大環境正發生質變，強勁的內需市場、新世界工廠即將引爆的製造業升級，加上「大陸＋1」的供應鏈轉移，經濟結構的重組、企業獲利表現強勁、龐大人口紅利、消費升級、吸引外資回流，都將推升印度超越大陸，成為未來十年全球最值得投資的重要市場。

滙豐環球投資部資深副總裁黃夏金強調，印度經濟的獨有特點，投資者可以考慮通過配置進一步分散風險，因其本土經濟規模較大，當地股市的相關度低於其他新興市場，提供機會分散投資組合的風險，印度正面走向，使亞洲股市選擇更多元化及更具韌性。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加分析，印度是個充滿活力的城市化經濟體，中產階級迅速壯大，這些趨勢的結合正在驅動投資機會，包含收入成長、本地消費、全球供應鏈多元化，預計在2022年～2025年期間，印度將見證新興國家中最快的經濟成長。