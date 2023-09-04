全球股票基金 美科技部位仍扮要角

美公債殖利率回調、美科技龍頭迎評價提升，法人表示，投資全球股票基金，美國科技部位仍扮演要角，經驗顯示，美國暫停升息前，布局科技成長股，可順勢掌握利率政策轉向上漲先機，降息後美債殖利率走緩，將有利科技股評價表現，全球股票基金今年績效較突出者，科技股都占有一定比重。

新光全球宅經濟基金經理人簡秀君指出，數位轉型及生成式AI效應趨勢帶動下，各產業數位化進程持續，看好美國科技股中的AI結合高速運算、資料中心及工業類股，數位基礎網路建設股、軟體股也將趁勢崛起。個股如輝達、亞馬遜、Meta、蘋果、微軟等美股重量級科技巨擘，及其他博通、Alphabet（谷哥母公司）、Cadence、特斯拉、Adobe等，分別是半導體、電動車相關領域龍頭，表現均可期。

簡秀君分析，從美股第二季財報表現，整體78％以上優於預期，續觀察相關庫存去化進度及展望，現階段以手機產業調整低於預期 ，PC產業調整相對較佳，預期車用相關類股也會進入調整階段。整體而言，第一季應是美股全年最差季度，後續觀察相關企業庫存去化進度及獲利展望。

富蘭克林證券投顧同樣看好美國科技產業的領導地位，預期AI在各產業的廣泛運用下將大幅提升美國生產力，可望成為新的長線投資主流之一，除美國科技股外，看好日本和印度股後市。

富蘭克林證券投顧強調，日本歷經30年後正走出通貨緊縮困境，消費者將增加支出、企業可望擴大資本支出，在成熟國家中，日本企業獲利與評價水準具備優勢，可望創造不錯的投資機會。

根據IMF最新的經濟展望預測顯示，新興亞洲經濟成長率在今明兩年將顯著優於其他地區，分別有5.3％及5％，當中尤其以印度的6.1％及6.3％最為強勁。因此MSCI世界指數為指標，現階段逾投資布局美國，且以科技產業配置較高，搭配日本與印度布局，後市將有相對佳的表現可期。