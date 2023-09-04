脫離藍燈後 台股報酬率看旺

國發會景氣燈號連九個月亮藍燈，但分數已回升至15，最快9月有望脫離藍燈。投信法人表示，歷史經驗顯示，台股在脫離藍燈後通常會有不錯表現。

統一投信表示，2000年以來台灣共出現過五輪連續性的景氣藍燈，根據晨星數據，若投資人在景氣燈號首次脫離藍燈的當月底進場，單筆投資台股並持有兩年，加權指數及台股基金的正報酬機率為100％，電子指數的正報酬機率也有80％。這五輪當中，加權指數兩年報酬率平均值達到25.2％，電子指數則為20.43％。而台股基金兩年報酬率平均值甚至逼近30％，代表主動式基金經理人選股，更有機會為投資人帶來超額報酬。

統一投信認為，基本面最壞情況已過，多數產業庫存調整將在下半年結束，之前AI伺服器囿於缺料而出貨量少，隨著供應鏈恢復順暢，第三季開始出貨裡有望上修。預期明年台股企業營運將呈現復甦，依照股市提前反應特性，年底前台股仍有表現機會。

安聯投信台股團隊指出，近期市場持續處在資訊空窗期間，第二季下半帶動台股走勢的AI相關主題在8月面臨漲多後調節，及評價和籌碼面的整理，且全球市場從上半年的成長股為主，轉向下半年的類股輪動，盤面也因缺乏主流呈現箱型整理。

從籌碼面來看，安聯投信台股團隊分析，受聯準會近來偏向鷹派論調的影響，市場表現受到壓抑，證交所資料統計，外資8月累積調節逾1,200億元，也是目前使盤面缺乏上漲動能的另一因素。

但總成交量8月仍與7月相去不遠，交投人氣仍維持一定程度，且今年台股企業獲利逐季回升、且在第四季有望轉為正成長，與去年逐季下滑不同。

另AI主題受短線籌碼面影響，加上短期數字無法跟上股價漲幅，短線內表現震盪，若出現顯著拉回可視為買點，建議可聚焦在有實質受惠、能見度與成長性高的AI類股。