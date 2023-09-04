新興亞股8月失血 越股獨強

美股上周科技巨頭領漲，減緩市場壓力，外資連二周買超新興亞股，但整個8月卻是今年賣超最大的一個月、達54億美元，淨流出台股更逾45億美元，為新興亞洲中失血最嚴重的股市，新興亞股上漲2％，個別國家中以越股表現強勁、漲幅達3.4％。

中信綠能及電動車經理人張苡琤表示，美國聯準會升息終點維持區間，但預期將調整升息政策，以維繫金融市場穩定。值得注意的是，台灣將於明年1月舉辦總統選舉，根據過去慣性是政策偏多、外資買超，尤其加權指數有機會在選前二個月衝高，政府支持的利基型及科技產業較有亮點。

以充電樁產值來看，預估將成長至2030年647億美元，複合年成長率28％，各國目前以理想車樁比仍有一大段距離，其中以美國充電樁布建快速值得期待，預估2022年至2026年複合年成長率26％，台大廠獲訂單，相關營收展望強勁樂觀，相關電動車概念股見到市場買盤追價，後市值得留意。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，據越南國家統計總局公布今年社會經濟形勢報告顯示，8月經濟已較7月有所恢復，其中商品和零售服務成長近10％，旅遊業增幅更高達47％，第三季及第四季將進入旺季，全年GDP有望再次迎來高峰。美國總統拜登將於9月10日至11日訪問越南，雙方將討論深化合作，探討越南在創新技術方面的經濟發展機會，因美國為越南最大出口市場、占25％，今年以來多數零售商陸續削減庫存，越南對美國出口額7月大幅增長，顯示出口狀況已緩步回升。

群益大印度基金經理人林光佑分析，印度經濟表現持強，7月製造業及服務業PMI分別為57.7及62.3，皆持續維持在50以上的景氣擴張區間，服務業PMI更創十多年來新高，隨雨季結束，後續可望回歸正常，印度央行也在最近一次利率會議上維持利率不變。整體持續看好印度股市表現，產業布局看好包括政策受惠題材、工業、金融、軟體、醫療與消費等類股。