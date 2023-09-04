美股基金受追捧 單周淨流入44.95億美元

市場過去一周持續消化包括美國最新個人消費支出指數（PCE）、非農就業與GDP等經濟數據，及持續公布的企業財報，已開發股市逐漸回穩，近一周全球股票基金包括美國、拉丁美洲以及歐非中東等地區，股市資金迎來淨流入，其中以美國股票基金單周淨流入44.95億美元動能居冠。

安聯投信表示，從通膨數據來看，7月美國通膨降溫主要在能源和商品類別，除運輸類別外，7月各領域通膨年增率皆低於6月；整體來說，因高基期效應下滑與經濟活動放緩，美國通膨仍略微上揚，不過隨著通膨持續下滑，市場預估聯準會升息應接近尾聲。隨著央行升息週期有望邁入尾聲，如此將有利於景氣的築底回溫，因此預期股市長期來看仍可望震盪走升。在股市投資策略上，在區域方面建議偏好如美國在內的成熟市場；在產業部分則可著重於具備穩定現金流、高品質與高成長者。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，從經濟面來看，美國通膨降溫趨勢不變，符合市場預期，也可望令本波升息循環漸入尾聲，此外，工業生產與房市數據改善下，也顯示美國經濟走入衰退的機會大減，整體經濟仍保有韌性，近期儘管市場受不確定性影響而有波動，但修正幅度可控，財報表現佳的個股近期走勢亦偏正面，故在基本面與企業獲利面仍有撐之下，仍相對看好美股表現。

不過，聯準會（Fed）政策動向、經濟數據變化還須持續觀察並牽動市場情緒，資產價格波動難免，建議投資上可採取多重產業布局，以兼顧投資組合風險管理，建議可將具成長性之科技股與消費股，以及趨勢性佳並具有政策加持的低碳基礎建設股納入配置，以優化投資組合表現。

富蘭克林證券投顧認為，因應景氣位處谷底但已露出復甦曙光，主要央行升息接近終點但仍將維持高利率的投資環境，股債各有投資利基，建議投資人採取股債兼備的多元配置策略，想要掌握高息但又不想承擔利率風險者，首選美元短期票券型基金，並透過精選收益複合債及美國穩定月收益多元資產型基金，掌握多元收益機會；股市布局建議採分批加碼或大額定期定額策略介入，持續看好AI科技基金與亞股基金。