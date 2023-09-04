5檔ETF配息出爐！00918配0.75元最高

大華優利高填息30 ETF 宣布收益評價結果。若以9月1日收盤價計，以每單位0.75元、單次配息率3.62%榮登九月份配息率冠軍。大華銀投信4日指出，9月起大華優利高填息30 ETF也正式加入平準金，除了保障現有投資人權益外，也希望透過平準金制度，讓投資人的季配息較為穩定，為自己打造穩健現金流組合。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，大華優利高填息30 ETF自掛牌以來表現相對亮眼，由於全球AI相關科技持續發展，台灣作為AI上游與全球半導體重鎮，讓過去被稱為牛皮股的台企展現驚艷的漲幅。展望後市，他認為，AI類股長期趨勢依然看好，可持續關注伺服器代工、機殼、散熱、電源供應器、零組件等產業龍頭；建議透過ETF分散布局於基本面佳、評價較低個股。另外，蘋果新機將於本月發表，相關供應鏈進入旺季可留意是否有補漲空間。

鄭翰紘指出，台股基本面的部分仍然穩健，在8月的回檔後，價值面也具吸引力。此外，儘管國發會的景氣燈號在8月出現連9顆藍燈，然景氣分數已出現復甦信號。他指出，股市有句名言「藍燈買股票，紅燈數鈔票」，來自於景氣指標燈號和台股走勢有相當高的一致性。因此就景氣燈號觀察，回升的時機可能即將來臨，投資人可伺機進場台股，順應景氣循環調整投資策略。

不過鄭翰紘也提醒，今年下半年大盤仍受到總經、大選等不確定因素影響，建議投資人透過ETF分散布局於獲利穩健、前景樂觀，或是評價面具吸引力的企業。

鄭翰紘說明，大華優利高填息30 ETF的指數篩選規則包含企業本業獲利狀況、過去配息填息紀錄與流動性等。30檔成分股不僅希望為投資人降低單壓個股的風險，更希望透過高填息的篩選流程，讓投資人的投資總報酬能向上行，而非領了股息、賠了價差。

就目前成分股來看，電子類股比重仍佔近8成，顯示電子股後市仍看俏。另外以填息率分析，目前成分股過去最多15次的填息成功率，平均超過9成。由於6月除息後僅花10個交易日便完成填息，預期本次除息後，填息力道亦值得期待。

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