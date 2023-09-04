00919、00713…9月5檔高息ETF配息PK

據財政部110年度「綜合所得稅各類所得」統計，「股利所得」申報人數年增67.4萬達649萬，佔總申報人數首度超過5成，創統計以來新高，股利已成為國人重要所得來源之一。元大投信表示，台股相較全球主要股市具有高殖利率優勢，上市櫃企業透過股利發放定期分享獲利成果，從股利所得申報人數成長趨勢，搭配集保、證交所定期定額數據觀察，投資人更高比例透過台股ETF存股領息，也代表台人投資習慣改變由個股轉向布局ETF，同時也開始透過不同特色商品進行個人資產配置客製化。

據統計，9月一共有5檔台股高股息ETF公告配息金額，分別為大華優利高填息30（00918），每單位配息金額為0.75元，單次配息率為3.62％；凱基台灣優選高股息（00915），每單位配息金額為0.7元，單次配息率為3.4％；群益台灣精選高息（00919）每單位配息金額為0.54元，單次配息率為2.63％；元大台灣高息低波（00713）每單位配息金額為0.84元，單次配息率為1.76％；復華台灣科技高息（00929）每單位配息金額為0.11元，單次配息率為0.65％。

上述5檔高息ETF中，除了00929是月配息外，其餘均是季配息。

以0056為國內首檔高股息ETF，至今年已連續13年配息且填息，首次季配除息年化配息率5.6％高於長期平均，據證交所7月定期定額戶數統計，已經連續兩月出現萬人成長，蟬聯月成長戶數冠軍。

而00713今年3、6月兩次季配息平均年化配息率6.4％，未來將於9月再度進行除息，現階段定期定額戶數穩站ETF前五名。007136月中旬隨指數成分股調整，將部分持股於相對高檔位置獲利了結，並增持食品、電信等防守型類股，以及部分低基期成長股。今年以來涵蓋多檔AI飆股的上市電腦及周邊設備指數強漲110％後，7月下旬10個交易日內一度回檔近15％，波動度明顯增加，00713的高息低波選股特色，提供存股投資人不同選擇。

而本月起00918也正式加入平準金，除了保障現有投資人權益外，也希望透過平準金制度，讓投資人的季配息較為穩定，為自己打造穩健現金流組合。00918的指數篩選規則包含企業本業獲利狀況、過去配息填息紀錄與流動性等。30檔成分股不僅希望為投資人降低單壓個股的風險，更希望透過高填息的篩選流程，讓投資人的投資總報酬能向上行，而非領了股息、賠了價差。

（時報資訊 任珮云）

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