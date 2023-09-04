00878受益人衝逾108萬 成分股新納技嘉

國泰永續高股息ETF續坐「國民ETF」寶座，根據集保結算所統計至9月1日，該檔受益人數來到108.9萬人，不僅破自身紀錄，更領先第二名近18萬人。

上週MSCI台灣指數進行第三季度調整，納入技嘉（2376）、刪除穩懋（3105），並於8月31曰收盤正式生效，而國泰永續高股息ETF追蹤之「MSCI台灣ESG永續高股息指數」，其母指數即為MSCI台灣標準指數。國泰投信ETF研究團隊4曰表示，母指數進行季度調整遇新增、刪除成分股時，標的指數亦會檢視其ESG評級、歷史股利分數值（近12個月+近3年之加權平均殖利率）等條件，進行計算是否達標，並基於分散流動性的需求，於半年度之間進行小幅度的調整。

國泰投信說明，經MSCI指數公司檢視，本季母指數新增股-技嘉（2376）亦符合國泰永續高股息ETF標的指數之規則，故於8月31日完成生效納入，使標的指數成分股來到31檔，而原有成分股的權重也將對應下調。整體來說，觀察本次指數調整之單邊周轉率約在3％以下，除了維持國泰永續高股息ETF標的指數一貫的低周轉率之外，也提了高投資組合的風險分散性。

國泰永續高股息ETF經理人游日傑則指出，國泰永續高股息ETF標的指數之投資目標，係為追求穩定的股息，同時也關注長期總報酬之增長。近期指數成分股中部份族群表現亮眼，對基金淨值增長做出顯著貢獻，主因市場在應用端出現殺手級新應用，使其營運表現出現質變、迎來基本面轉機，獲得市場賦予全新的評價所致。

但國泰永續高股息ETF之標的指數投資原則始終不變，也代表其並非是在市場上出現熱點後，才將成分股納入，反而多數持股均是耐心長抱，在市場迎來轉機下，才逐步實現長期投資的成果。此特點與股神巴菲特的「價值投資理念」很近似，巴菲特的投資風格同樣也是周轉率很低，不會過度換股，一旦鎖定優質標的後，便長期持有，同時也不輕易賣出，耐心參與長線大波段。

國泰投信表示，近期有些投資人認為今年來許多高股息ETF，因參與到AI概念股的漲升使其報酬亮麗，因而擔心後續表現能否延續，但其實搭上AI行情，反而是映證了國泰永續高股息ETF訴求的長期投資優勢。因為國泰永續高股息ETF並不是透過追逐AI，才使其投資報酬亮眼，反而相關持股多數皆是在低檔時已介入，並長期持有之標的。若一檔ETF是屬於在個股營運數字攀至高峰時，為了追逐帳面高息才將其納入的，此類高周轉率的投資風格可能才需要擔心。