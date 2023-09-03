電信債ETF 收益優

農曆7月股市震盪抓交替，投資尋求避風港，投信法人建議，接近升息尾聲，布局債券ETF可避股災，因為有領息、有保庇，除美債及投資級債較夯外，全球電信債ETF現在年化收益率逾4.3％以上，趁股價跌先進場卡位，等於同時為財富貼上成長、收益、抗波動三道平安符，可望吸引訴求高息買盤。

新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容表示，全球電信債ETF可把握升息末端債市投資機會，又能掌握全球電信產業成長前景與防禦投資特性，同時全球電信債ETF每季配息，指數年化收益率逾4％以上，使得全球電信債ETF，在各類固定收益資產中，獨具抗波動、追成長、享收益三項優勢兼具的領息ETF新寵。

基本面來看，股市跌時重質，現階段正值財報空窗期，全球電信債ETF主要成份股涵蓋在美國市場發行15年期以上的電信公司債券，包括美國前三大電信公司及其他公司債信皆投資級，加上電信產業看好未來生成式AI持續發展，龐大電信網路必然不可或缺。且電信公司擁有5G成長題材，又是各國重大基建投資項目，布局電信債ETF等於順勢掌握未來5G＋AI雙主流成長機會。

群益投資級電信債ETF經理人曾盈甄指出，市場仍普遍預期升息循環將入尾聲，債市趨於穩定，但景氣前景仍具不確定性，高品質債券受青睞，也使今年來投資級債ETF買氣增溫。因為投資級電信債具抗景氣循環、收益水準高於一般投資級公司債，更不失為升息末端布局債券ETF可多加考慮的標的。

且鑒於全球5G發展趨勢持續，各大國電信龍頭也積極投入5G網路及相關基礎設施建置，未來5G使用量漸增，獲利與現金流向穩定，產業成長前景可期，電信債ETF可為現階段想掌握升息末端債市投資機會，又想把握產業前景，兼顧收益投資標的。