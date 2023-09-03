聯準會主席鮑爾在全球央行年會釋出鷹中帶鴿言論，部分市場認為9月升息機率不高，但利率波動大，且考慮到經濟恐有衰退壓力。法人建議，債券投資仍以投資級債為首選。

富達國際表示，鮑爾提到未來數次會議將依經濟狀況，謹慎審議是否需再度調升利率，市場解讀9月將暫停升息，從芝加哥期貨交易所目前數據也顯示，9月利率會議暫停升息機率達80％，11月升息1碼機率47％。即使9月暫不升息，高利率水準終將對實體經濟帶來衝擊，考量經濟數據轉弱、流動性趨緊、評價面擴張，維持審慎投資立場，相對較看好投資等級債表現。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕認為，儘管通膨高基期因素將過，降溫速度恐更緩，然景氣放緩下，市場預估美、歐央行將進入升息循環末段。但由於高利率將維持一段時間，債市波動仍難免，加上景氣不確定性尚存，殖利率具吸引力，故資產品質較佳之投資級債仍較易吸引訴求穩健配置的資金進駐。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢指出，近期非投資等級債與投資等級債利差明顯收窄，預期在均值回歸效應及經濟衰退環境下，未來利差將再度走寬，有利投資等級債表現，目前建議著重布局高信用品質與高流動性標的；若美國經濟陷入衰退，則建議增持高評級新興主權債。

瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔強調，聯準會升息步入尾聲，看好投資級債的表現，因投資級債往往在升息停止後一年，走勢將展現相對平滑的上漲趨勢；波動度在各期間均低於非投資級債與股市，且投等債違約率也近乎於零，因此在經濟下行、升息來到最終章之際，相對看好投資級債的後市。