群益優化收益成長多重資產基金 隨漲抗跌

隨這波升息週期料進入尾聲，加上科技題材的領軍，年初以來風險性資產上演反彈行情，股債齊揚。但財富管理專家強調，市場不確定性仍在，建議投資人透過多重資產策略來因應，更能有效提升投資成效，同時兼顧風險管理。

財富管理專家表示，市場普遍預期最後一次升息可望落於今年，經濟走向軟著陸的信心提升，對股債資產表現皆相對有利，但也仍需持續留意地緣政治變化、大陸經濟放緩是否波及全球、貨幣政策動向等變數，諸多不確定性未除。宜透過多重資產策略布局因應，且非單純的分散股、債與投資區域，若能優化資產配置，精選成長潛力大、收益能力佳投資標的。

將在9月14日募集的「群益優化收益成長多重資產基金」訴求成長股、另類資產、收益債三大資產均衡配置，並隨景氣變化靈活調整投資組合，不僅有助掌握新商機題材之成長趨勢，也能顧及穩定收益、佛系收息。這檔基金由彰化商業銀行擔任基金保管機構，將發行新台幣與美元兩種計價幣別，並提供累積型級別與月配息型級別，以及後收型（N級別）供投資人做選擇。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，資產配置透過成長股、另類資產、收益債均衡配置所形成的收益成長優化策略來因應，更有望在機會與波動並存的環境下穩中求勝。

統計2005年10月以來至今年6月底超過15年期間，歷經金融海嘯、歐債危機、美中貿易衝突、新冠疫情等重大利空事件與景氣更迭，收益成長優化策略的累積報酬率為402％，年化報酬率為10.1％，皆明顯優於股七債三的積極型配置表現，及純股票與純債券的表現，展現出更加優異的隨漲抗跌能力。

蔡詠裕強調，在收益成長優化策略中的成長股配置，主要聚焦於需求與成長性俱佳的新消費和新科技股，如AI、半導體、精品、生技、連鎖餐飲等，期掌握資本利得機會；另類投資著眼符合全球興起的低碳、數位與在地生產趨勢之新基礎建設，具資本利得潛力，及基建類股穩健配息優勢；收益債透過配置非投資等級債、折翼天使債來優化收益效果，並把握升息尾端將迎來債市榮景契機。