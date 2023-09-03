市況波動 多重資產攻守兼備

今年處在地緣政治驅動避險情緒、升息預期、通膨隱憂三大不確定因素下，預期市場波動起伏大，投信法人建議，穩健型投資人不妨採取潛力收益多重資產的投資策略。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，可選擇核心配置美股、能布局多元主題趨勢

，同時有專業經理人靈活調整持股的多重資產型產品，更能因應市況攻守兼備，採取以美股為核心來多元資產布局，將更有助於分散投資組合風險，掌握不同市場輪漲契機，同時也能透過收益部位獲得息收保護，以兼顧報酬和波動管理。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，標普指數已正式宣告牛市成形，擁有較佳的訂價能力及商業模式的企業，預期在此大環境下，可望脫穎而出。今年以來市場偏好巨頭股票，因為營運相對穩定，並且仍引領產業趨勢利多，例如：AI人工智能。債市近來美債買氣明顯增溫，隨著升息循環將步入尾聲，若未來貨幣政策轉向降息時，利率偏下行走勢，將有利債券價格走升，升息循環末端正是美債的投資甜蜜點。

今年來操作難度提升，市場波動難免，透過品質與成長兼具的股債平衡基金，方可在此前環境下，趨吉避凶，創造超額報酬，採取股債平衡策略有二大理由，包含追求比純債券基金更優渥的報酬、試圖滿足股票高潛在報酬且長期具競爭力的風險報酬比，替投資人創造附加價值效益。

日盛目標收益組合基金研究團隊認為，美國個人消費支出（PCE）物價指數顯示，7月核心與非核心PCE較前月上升0.2％、年增率稍稍擴大，但均符合市場預估值。首次申請失業救濟金人數較前周減少4,000人，創四周以來新低，顯示就業熱絡，市場仍預期9月將暫停升息。因此，資產布局可透過組合平衡型基金，採取靈活資產配置以管理市場風險。

復華全球平衡基金經理人許育誌強調，升息見頂、利率政策轉向溫和，仍看好下半年股債市表現機會，操作布局上多元布局於資訊科技、非核心消費、金融、工業等具業績題材的產業個股，輔以成熟國家公債控制下檔風險，並兼顧市場趨勢上漲契機。