聯準會主席鷹中帶鴿談話，將視經濟數據、市場風險彈性調整，換言之未來利率可能再調高，也可能不調，因利率隨市場消息起落讓債市震盪難測，短債相對耐震，法人建議，可適度縮短債券存續期間。

債市近期反映對於未來經濟與利率的不確定性，美國10年期公債殖利率8月一度攀升至4.26％，突破2007年10月以來的高點，不少投資人想趁聯準會降息之前，隨著美國CPI數據顯示通膨漸受控制，市場預期9月聯準會應會停止升息，資金明顯轉入債市，投資大師巴菲特近期則大買美國短天期債券。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，目前美國升息以及經濟走緩造成債券殖利率曲線倒掛，短天期債券殖利率高於長天期債券殖利率，短債收益潛力更具吸引力。

永豐投信指出，目前美國1年期公債殖利率高達5％以上，長天期債殖利率約在4％左右，長、短天期公債殖利率呈倒掛，加上短債對利率敏感度、價格波動度較低，因此若未來仍可能再升息，現階段投資短債優於長債。

依歷史數據來看，從2007年聯準會降息循環的歷史經驗來看，當殖利率曲線由倒掛轉向正常化時，短天期公債殖利率收斂幅度較長天期公債殖利率更大。且長天期債券承擔較多的利率風險，加上經濟不確定性，在目前的環境下，中、短天期的債券是投資能見度較高的選擇。