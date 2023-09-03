美元非投資等級債 穩中求勝

美國企業第二季財報優於預期，美股估值偏高，美債降評可能成獲利了結藉口，近期市場波動再起。投信法人指出，過去一個月全球主要股債市幾乎全數下跌，但美國非投資等級與短年期非投資等級債逆勢抗震。

根據理柏統計，美元非投資等級債券基金，近一個月逾9成繳出正報酬，今年以來則是全數正報酬，前十強更有11.57％到9.64％不等表現，顯示選對債市投資策略，更能從容應對波動的市場。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，美短債策略可發揮爭收益、控風險的效益，提供投資組合穩定力量。近期市場對美國景氣陷入衰退的擔憂減緩，美國勞動市場、消費支出、超額儲蓄、薪資成長等等數據顯示整體經濟仍舊穩健，但仍須留意利率政策的滯後效應。通膨數據持續由高點回落，評估升息可能已接近尾聲。

安聯投信認為，由於美短策略具有殖利率具吸引力、相對能抗衡美債殖利率波動的變動環境，對投資人而言，不但能跳脫利率框架，更有助於債波動中找尋收益機會、控制波動，而且信用風險也相對較低、在動盪市場環境，亦可分散債券投組風險。

展望後市，謝佳伶預期，市場對今、明兩年企業獲利預期轉趨穩定，未來有望看到轉佳的企業獲利與營收預期。歷史經驗顯示，在聯準會升息至高點後三至12個月，風險性資產表現通常為正向。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝強調，近期新興市場表現強勁，主要因投資人現金比重高、新興市場債券部位偏低，以及債券淨發行量為負值，資金連續流入新興市場強勢貨幣債券基金。第二季新興市場企業升評金額大幅增加，主要來自中東與非洲企業債券，主權升評（沙烏地阿拉伯）也帶動企業升評，顯示前景轉趨樂觀。