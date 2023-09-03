台股科技基金 進場正逢時

台股近期陷入震盪整理格局，中長線因第三季進入美歐電子產品備貨期，帶動整體電子業營收季增20％，傳產業9月庫存也可調整完畢。投信法人預估，上市櫃公司第三季起獲利將逐季好轉，明年可望回到雙位數成長，建議短線大幅修正分批布局，AI為科技唯一亮點，主流態勢不變，可優先布局台股科技基金。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股後市需關注四大變數，一是廠商對庫存調整，及下半年需求恢復的展望將牽動大盤能否續攻；二是聯準會（Fed）下半年升息循環是否結束，若能較市場預期寬鬆，有利激勵股市上攻；三是外資7月在台指期轉為淨空單後，後續是否轉賣超並放空台股；四是若市場預期Fed於9月將持續升息，新台幣趨貶格局不變，外資恐將持續賣超台股，反之若新台幣止貶，外資可能反手轉買超。

沈建宏指出，指數與個股或許激烈調整，但在下半年基本面優於上半年，景氣明年又好於今年，對台股後市無須悲觀，預期個股表現將優於大盤表現。類股看好AI相關成長受惠股、Apple新產品供應鏈等族群、谷底回升的記憶體供應鏈、低軌道衛星供應鏈、生技族群、光通訊產業、6月～7月被錯殺且基本面與配息仍佳族群。

群益店頭市場基金經理人吳胤良強調，觀察貨幣緊縮的影響已逐漸消散，台灣總體經濟在商品庫存調整告一段落下，可帶動外銷、投資動能逐步改善，民間消費並延續先前的成長態勢，預估下半年GDP成長仍可維持逐季成長。

台股在AI帶來伺服器商機受惠程度深，對供應鏈有實質助益，明年將可反映在企業獲利，預估成為獲利成長與評價提升的關鍵，建議應趁短期逢回整理，分批布局累積部位，同時也看好生技、電動車。