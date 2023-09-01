00929開獎 年化殖利率近8％ 網:另2檔更強

月月配的00929（復華台灣科技優息）公布第3次配息，維持每單位0.11元，以今天收盤16.81計算，單次配息率為0.65%，若是直接乘以12來看，年化配息率有7.8%。過去力挺00929的8大官股今天買超9983張，為買超第2名，買超第1名者為00919（群益台灣精選高息）。

根據統計，8大官股今買超00919達11,286張，00919昨天公告第2次配息，每單位預估配發0.54元，年化配息率連兩季衝破10%，本次除息日落在9/18，最後買進日為9/15，配息發放日為10/17。

根據復華投信官網最新公告，00929每單位配發0.11元，除息交易日為9/19日，收益分配發放日落在10/18。

由於近期高股息ETF動用平準金配息配得太超過，金管會表示接獲多人申訴，已要求投信投顧公會研議訂定通則規範，也有不少投信業者公布配息平準金比例自清，成為近期ETF市場上一大話題。

今天00929公布配息，有網友在「股市爆料同學會」表示，以一張00713（元大台灣高息低波）收盤價47610計算，00713配息可領$840、00878（國泰永續高股息）可領$798、00919可領$1251、00929可領$935，這樣你想買哪一個，引發討論。

有網友認為「929很棒，可是擔心成分股都是科技股」、「919比929強，但929厲害在月月配」、「配得出高股息也要能填，目前看起來只有929比較有機會」；另外也有投資人推薦00915（凱基優選高股息30）認為配到0.7元，屌打00919。

以00915今天收盤20.61元計算，單次配息率3.39%，換算年化配息率高達13.56%，除息日訂9/18。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

延伸閱讀

00713配息0.84元 這天前買進可參與

00919配息0.54元 年化報酬率連兩季破10％

外資押AI 敲00878、00929 連8砍這金融股