00713配息0.84元 這天前買進可參與

元大台灣高息低波（00713）2023年度第三次季配息公告出爐，每受益單位配發0.84元，將於9月14日第二階段公告確定配息金額，18日除息，想參與配息的投資人，最晚在15日前買進並持有，而配息發放日則在10月17日。

00713自2022年9月首次季配以來，四次除息均完成填息，平均配息率達6.9％，今年以來含息報酬33.6％，短、中、長期績效亦全數領先同類型ETF平均，提供相對於一般高股息ETF，更具低波動的投資選擇。

元大投信指出，觀察今年以來涵蓋多檔飆股的上市電腦及周邊設備指數強漲超過11％後，7月下旬10個交易日內一度回檔近15％，00713於6月中旬隨指數成分股調整，將相關概念股於相對高檔位置獲利了結，近一月台股下跌3％，00713則於期間內創歷史淨值新高，顯示換股策略為正向影響，發揮低波動特色。

而在收益分配方面，00713持續以穩定的配息政策將投資成果回饋予投資人，自2018年首次配息以來，反映成分股股利分配成果，各次（年化）配息率介於4.8％至7.5％之間，未有大幅偏移情形。

法人指出，對於希望擁有月月穩定現金的投資人，在0056、元大臺灣ESG永續正式改為季配息後，目前元大投信旗下已經有三檔季配息台股ETF，0056於1、4、7、10月除息、00850於2、5、8、11月除息、00713在3、6、9、12月除息，除了投資屬性有所差異，買進不同月份除息的季配ETF，能搭配成月配息組合，創造穩定現金流來源。

元大投信提醒，投資人選擇高股息ETF時，除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後追蹤指數，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，若配息則配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。

延伸閱讀

0050成分股調整 新增4檔全是AI股

Fed降息將至！國人瘋搶美債ETF 九檔吸金

最強黑馬00713除息 一招七年報酬多1倍