法人：拉美股市仍便宜

國際信評公司調降美國債信評等和發布銀行業降評預警，以及市場擔憂大陸經濟前景，導致全球股市8月劇烈震盪，其中MSCI新興拉美指數也跟著回檔。法人表示，拉美股本益比不到10倍，價格便宜是其優勢，有利逢低進場布局。

投信法人指出，美國經濟數據表現持續優於預期，市場預期高利率環境將維持更久，加上美國公債發行量增加，及對日本央行持續調整殖利率曲線控制政策，都令利率走升壓力增加，加上，市場訊息雜音多，導致拉美指數及拉美基金都明顯拉回整理。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝分析，巴西8月消費者信心指數上升至96.8，為2014年2月以來最高，超過市場預期的93.3。在積極的經濟前景的推動下，該指數現已連續第四個月上漲。

受惠強勁的大宗商品出口，巴西貿易順差依然強勁，7月順差達到90億美元，接近5月創紀錄的114億美元，亮麗的經濟數據表現，反映宏觀經濟格局的持續復甦、就業市場的彈性以及債務解決計劃的成效。另拉美地區通膨大幅下降，多數拉美國家下半年也將開始啟動降息活動，巴西央行7月會議意外降息50個基點，分析師預估巴西後市仍有降息空間，也為股市挹注資金活水。

富蘭克林證券投顧認為，巴西通膨水準明顯放緩、巴西央行已開啟降息循環，且規範政府支出的新財政框架案已經國會通過將交付總統簽署、市場對於巴西財政前景的擔憂也有所降溫，或有機會帶動評價水準偏低、本益比不到10倍的巴西股市持續有所表現。

柏瑞投信看法略保守強調，雖然巴西降息有助於刺激經濟復甦，且拉美股市的評價面相對偏低，但拉美股市的波動度亦相對較高，在聯準會尚未正式確定停止升息的環境下，對於各類風險性資產宜抱持較為謹慎保守的態度，且對拉美股市維持中性的看法，並將持續觀察拉美國家通膨走勢、經濟數據和企業獲利的情況，再來決定進場布局的時機點。