降息循環可期 投資債市聚焦二關鍵

市場預期美國聯準會明年將可能展開降息循環，美債買盤回流。法人建議，想投資債市者留意兩大關鍵，一是避免違約風險，建議挑選投資等級以上的債券發行人，二是債券收益率，長天期的金融債收益率優於公債和一般公司債，加上長天期債券的價格對利率變動敏感，未來聯準會降息時，有機會債息和資本利得兼收。

國泰投信表示，美債雖然被降評，但從現實面來看，美國公債仍被視為全球最安全且流動性最高的資產，市場地位在短時間內很難動搖，且大部分美國大型銀行仍屬高信用評等，觀察投資級主順位金融債利差在消息過後沒有明顯擴大，顯示市場對降評消息的反應不大。

銀行業在2008年金融海嘯過後，受到更嚴格的規範要求，國際組織金融穩定委員會每年都會公布全球系統性重要銀行名單(G-SIBs)，G-SIBs銀行需要提列額外的資本緩衝以降低銀行的資產風險，整體而言，美國大型銀行業的財務體質強健，投資人無需過度擔憂。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人張瑋芝指出，現在是投資美國Fallen Angel債券最佳時，因經濟放緩，債券收益能見度較高，且殖利率來到高點，經歷聯準會快速且大幅度升息後，債券殖利率紛紛回到近十年高點，十年難得一見的好買點再次浮現，且經驗顯示，於暫停升息期間投資非投資等債券的報酬率可期

加上市場不確定性猶存，債券波動度較低，面對市況不明的環境，股市起伏讓投資人吃不消，過去近20年，美國非投資等級債券波動度約為S&P500的一半，美國非投資等級債券相較美股更能穩健地參與市場機會。