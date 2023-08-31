多元資產配置 抗波動利器

上半年股債雙漲，基本上是去年超跌下的反彈，投信法人指出，目前股票市場在經濟軟著陸以及通膨降溫下，雖仍有上揚空間，但須留意部分類別偏貴，債市表現不一，靈活配置終歸是王道，建議以多元資產概念、彈性布局。

施羅德多元資產團隊表示，現在中立看待美股、日股；債市持續看好歐洲投資等級債；新興國家通膨已控制，預期未來會有更多降息的刺激政策，看好新興市場當地貨幣債券；能源及農產品價格持續上揚，可望成為未來布局重點。建議可布局環球收益成長型基金，以掌握中長線市場機會。

施羅德（環）環球收益成長基金產品經理蔡宛庭分析，聯準會再升息空間有限，目前全球金融市場可說是進入後升息時代。根據歷史經驗顯示，聯準會停止升息後有利美股表現，過去6次升息循環，美股於暫停升息後的6個月、12個月，仍能達到雙位數的正報酬，建議資產配置可拉高至少7成的高成長資產，即股票及可轉債，方能參與市場續漲動能。

蔡宛庭認為，金融市場千變萬化，能夠從中嗅出先機、領先布局，便能掌握投資效率，目前看好疫後下吸引出遊民眾的高端消費郵輪企業；日本央行改採緊縮政策，有利日本金融股表現；美歐大型銀行股在高利率環境下仍具投資價值，皆放眼全球市場，靈活掌握各類投資主題。

復華全球平衡基金經理人許育誌強調，升息見頂、利率政策轉向溫和，仍看好下半年股債市表現機會，操作布局上多元布局於資訊科技、非核心消費、金融、工業等具業績題材的產業個股，輔以成熟國家公債控制下檔風險，並兼顧市場趨勢上漲契機。

日盛目標收益組合基金研究團隊建議，在消費端依舊暢旺且房市也出現觸底反彈跡象，可透過組合平衡型基金，達到多元化抗震。藉由配置實現多元化抗震布局策略。