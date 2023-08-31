高股息ETF兩大亂象 金管會證實將嚴控

國人瘋搶高股息ETF、投信為求高息花招百出的亂象，金管會31日證實已出手控管。本報30日獨家披露ETF平準金亂象後，證期局副局長高晶萍31日指出，近期確實收到高股息ETF投資人申訴，主要有二大爭議「周轉率過高增加投資成本、為衝配息動用收益平準金比重過高」。

高晶萍證實，金管會在今年六月時就要求證交所、櫃買中心要從「指數編制」審查時就開始控管周轉率；針對平準金動用規範，證交所版本「不夠細緻」已要求與投信投顧公會再研擬新版本。

高股息ETF為求維持高息，往往會頻繁剔除、更換成份股，有些高股息ETF的周轉率甚至可達400％、200％，而一旦換股就要多付手續費、交易稅，無形中墊高投資成本，遭投資人申訴。

高晶萍指出，針對高股息ETF周轉率過高的問題，金管會在今年六月時就已祭出二大措施，一是請證交所、櫃買中心在審查指數編制時，要將成份股變動率納入審查要項，要有一定機制讓周轉率不要太高，例如有些ETF會設緩衝區，原成份股在符合條件下就優先保留一定比例，要有相關機制，二是要求投信官網要揭露換股資訊，讓投資人充份知悉。

至於收益平準金占配息比例過高，高晶萍表示，未來會朝兩大方向強化管理，一是針對收益平準金動用原則及方式訂定明確規範，並建立參考範例；第二是強化相關資訊揭露，而且要「白話」揭露，讓投資人淺顯易懂，公會會研擬出參考範例。

高晶萍指出，為避免大額申購稀釋掉原受益人配息收益，國外很早就有平準金機制，過去多半是用在債券ETF，是一種類似股本溢價的會計科目，即現金減資退回資本給投資人的概念，而台灣的ETF約在2019年開始引用，但對於如何入帳、何時啟動、配發比例、配發順序，都沒有相關規範，據金管會統計，目前國內有配息的ETF共有146檔、其中有23檔具有收益平準金機制。

金管會是否不樂見動用平準金？高晶萍指出，站在金管會立場，自然希望ETF配息可回歸本質，就是主要以「股利、債息」來配發，才是真正所謂的配息。針對ETF配息來源是股息、資本利得或本金、收益平準金等，訂定動用順序，或明定可動用收益平準金條件、收益平準金配息最高比例上限等會請證交所、投信投顧公會盡速研擬一致性參考原則。

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