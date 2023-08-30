利率敏感度高 長天期美債有機可趁

美國消費和就業市場表現優於預期，加上近期油價上揚，引發通膨限於僵固性的擔憂，最新市場對於降息預期更延至明年下半年，顯示高利率環境仍會持續一段時間。法人表示，聯準會升息終點近，建議持續分批承接長天期美債ETF，掌握殖利率高點反轉契機。

中信美國公債20年ETF經理人張瓈尹指出，全球央行年會上周結束，由於近期經濟數據相對樂觀，通膨數據仍遠高於聯準會2.0％目標值，因此聯準會主席鮑爾表示將謹慎行事來採取任何進一步行動。據FedWatch顯示 11月升息一碼機率約 50％。短線上，美債殖利率高檔震盪，長天期美債殖利率變動幅度大於短天期， 10年期美債殖利率一周利率上揚 14.6基準點，至4.34％，來到近 15年來新高水準。

長天期美債ETF對市場利率敏感度高，根據統計，停止升息後三個月以上持有長天期美債各區間表現較優於短天期美債，顯示賺取價差的空間相對大。儘管市場預期近期美債殖利率將維持高檔震盪，如果資產配置以美債為核心，建議以長天期操作更有感，享息收及資本利得雙重收益。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人張瑋芝分析，聯準會7月會議如預期升息1碼，主席鮑爾表示後續是否再度升息將以經濟數據表現判斷。目前聯準會政策利率落在5.25％～5.5％，使實質利率大於0，未來貨幣政策恐逐漸對經濟產生影響，聯準會可望接近升息終點，若停止升息將有助於利率穩定，可望進一步激勵美國債券表現。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽（Sonal Desai）強調，通膨仍是未來6個月至12個月的重要觀察指標，預期未來幾季利率將維持在5％以上，考量目前的殖利率水準以及利率即將到高點的預期，適度拉長存續期可望創造更佳的總報酬機會。