非投等債＋Fallen Angel債 優化收益成長

近期金融市場頻繁波動，投信法人表示，較確定的是升息循環漸入尾聲，經濟衰退機率也明顯降低，在機會與風險兼具下，除配置前景可期的科技與消費成長股、新基礎建設股增添資本利得潛力外，因應升息尾聲、債市榮景可望再現，可納入非投資級債與折翼天使債（Fallen Angel），進一步優化投資組合效果。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，利率風險轉折不遠，根據過去三次升息循環經驗，在最後一次升息後，景氣可望逐漸反彈修復，伴隨收益債市榮景再現，其中非投資級債、折翼天使債於最後一次升息的後6月平均漲幅為5.4％與7.3％，時間拉長至後一年更達9.4％與16.8％，表現亮眼，納入投資組合可望進一步為投資組合增益。

觀察第二季企業財報，非投資等級債公司財務體質表現穩健，包括槓桿率和利息覆蓋率都相較過去明顯改善，違約風險料可控，加上其提供誘人利息收入，可望續獲市場青睞。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧分析，預期美國升息走入倒數階段，一旦釋放貨幣政策進入暫停升息階段，有利非投資等級債券的表現，建議優先布局「提前買回」非投資等級債券，因為擁有縮短存續期間、降低波動度、以更高利率再投資提升效益利多，為現階段市場動盪下最佳財富守護者，是絕佳資金避風港。

施羅德（環）環球非投資等級債券基金產品經理劉念慈認為，現在可說是布局非投資等級債最佳的時機。觀察過去10年，在利率高點進場非投資等級債，一年後非投資等級債指數的報酬率通常可以在10％以上的漲幅，深具投資吸引力。