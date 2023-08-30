波動大 多重資產基金展身手

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會後重申戰勝通膨決心，推高升息預期，全球股債市又進入政策混沌不明、股債震盪。投信法人預估，Fed暫停升息前，全球風險性資產波動仍將持續，有利於全球多重資產基金大展身手，透過主動管理精選個股及持股，掌握基本面切入時點，優先搶占下波景氣復甦來臨前的股債初升段行情。

新光全球多重資產基金經理人陳世偉表示，由於聯準會政策出現鷹中帶鴿，建議現階段投資策略宜攻守兼備，可選擇全球多重資產基金，透過投資團隊主動管理，採精選個股及持股並兼顧高品質及風控，有望卡位未來景氣復甦格局下，股債市甜蜜的初升段行情。後續升息空間相對有限，升息循環已接近尾聲，加上科技產業庫存周期有望於今年末好轉，有機會帶領製造業明年朝向復甦，加上企業今明兩年獲利預期轉趨穩定，現階段透過全球多重資產基金，可一網打盡全球景氣復甦階段的利基資產，分散布局有助於參與股市輪動機會。至於債券市場方面，陳世偉仍看好投資等級債券投資機會，尤其是高品質信用債。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，短線並無重大風險事件，有利股債維持高檔整理，回檔皆可找買點，操作上建議採多重資產配置，以掌握類股輪動行情，股債投資比可採7比3，股票基金看好台股基金、科技基金，債券基金可優先布局體質相對較佳的優先擔保非投資級債及Fallen Angel債券基金。

野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，貨幣政策高度緊縮的遞延效應對實體經濟的影響不容輕忽。當經濟成長日益減速，股債平衡投資方式將是中長線投資者的推薦首選。

復華全球平衡基金經理人許育誌強調，升息見頂、利率政策轉向溫和，仍看好下半年股債市表現機會，操作布局上多元布局於資訊科技、非核心消費、金融、工業等具業績題材的產業個股，輔以成熟國家公債控制下檔風險，並兼顧市場趨勢上漲契機。