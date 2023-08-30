日股基金夯 規摸水漲船高

日股成為今年台灣投資圈熱門話題之一，帶動日本基金規模水漲船高，統計至7月底，40檔境外日本股票基金在台銷售，績效居前段班持續受投資人青睞，規模更大舉竄升，淨申購金額續衝高。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示，日本成長股與價值股之間的估值差距仍高於歷史平均水平，在中型價值股發現更多的投資機會。

日本經濟位居有利的位置，能夠因應地緣政治升溫帶來的任何影響，中美兩國均為日本的主要貿易夥伴，日本提供這兩國關鍵技術，包括：電子零組件、材料及機械等。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出，長期投資日股的定調仍未改變，因估值具有一定吸引力，外資持續買入日股，日本政府也推出優惠政策，鼓勵當地民眾將資金投入股票，在內外資雙引擎帶動下，估計日股的需求仍會延續；近期雖處高檔震盪格局，但任何修正都是提供投資人介入的好時機，建議持續定期定額買進日股基金。

元大投信認為，日本政府內閣府近期公布日本第二季GDP年增率高達6％，不僅遠高於預期的3.1％，更高於美國的2.4％、歐元區的1.1％。觀察歷史數據可發現，日本GDP今年以來快速成長，第一季GDP季增年率較上季大增3.5個百分點來到3.7％，第二季GDP季增年率持續上攻2.3個百分點來到6％，今年以來GDP季增年率皆高於美國、歐元區與台灣。

元大投信強調，日本GDP大增主因有三大原因，一為日本汽車出口激增；二為疫情解封後，訪日旅客消費，且本次校正後的GDP實際值達560.7兆日圓，遠高於新冠肺炎疫情前的水準，創下歷史新高紀錄；三為受惠日圓貶值，海外資金流入日本股票動能強勁。再加上巴菲特日前公開表示看好日股表現、將持續加碼日股，使得國人近期對日本投資的興趣大幅增加。