美股有基之彈 拉回找買點

美股標普500指數自去年10月12日低點至今漲幅已逾2成，進入技術性牛市，這波由科技巨頭所帶動、漲得又急又兇，但許多股票仍未有明顯漲幅，目前尚未大漲類股預料展開類股輪動，個股重新估值將會愈來愈樂觀，投信法人認為，美股牛市將一波接一波，形成新牛市的開啟，逢拉回整理有利進場找買點。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，今年美股漲勢並非無基之彈，反而就經濟數據來看，很多漲勢都是有跡可循。S&P 500企業獲利可望於第二季落底，並於下半年逐步回升，預估11大產業當中將有九個產業在第四季可望實現獲利正成長。美股今年上半年上漲16.9％表現強勁，而檢視1990年以來，美股共有十個年度的上半年上漲逾1成，據統計，這十個年度的下半年表現依然突出，上漲機率達100％，平均漲幅達12.2％，美股後市仍可期待。

美股短線若遇較大回檔可逢低布局，科技股如AI、半導體、5G、電動車、雲端、電子支付等都是長期戰略，仍將是美股下一波漲升行情的領頭羊，優先布局。蘇聖峰認為，美股今年漲幅較高，但事實上市場情緒還沒有完全恢復，大部分投資者還沒有進入股票市場，不光是散戶投資者，機構投資者目前的倉位配置也相對比較謹慎。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，儘管美股近期出現第一季以來最明顯的修正，但過往作為美國經濟以及風險性資產最為敏感的美國高收益債CCC index信用利差依舊維持穩定，暗示代表美國經濟和企業基本面仍維持穩健，觀察目前的盤面走勢，依然可視為健康的回調，不失為中長期布局契機。

蔡詠裕強調，鑒於經濟衰退的可能性大幅降低，後續隨市場風險情緒逐漸回籠下，加上科技創新題材不絕，時間點也將邁入消費旺季，故對於美股表現仍不看淡，建議可持續關注新科技題材如AI、電動車，以及新基建主題如5G基地台、資料中心等成長前景看好之標的。