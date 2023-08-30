獲利做後盾 印股有看頭

在相對全球更強勁的經濟表現下，印度今年股價表現氣勢如虹，若以長期走勢來看，更是連續五個年度呈現年度正報酬。法人指出，在強勁的獲利做後盾下，印度股市好戲在後頭，中長線漲升行情可期。

IMF最新經濟展望報告中，預估印度今年、明年年GDP成長率分別為5.9％、6.3％，長期經濟展望仍佳，高盛預估印度股市今明EPS成長率分別可達18％、17％，為連續二年獲利呈雙位數高成長。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度除了經濟成長力道強勁外，更難得的優勢是，印度與與全球股市關係度不高，是很好的分散風險市場，主要原因在於印度經濟因以內需消費及固定資本形成為主，印度股市走勢與國際股市連動度較低。

統計過去十年間週報酬數據，印度股市與MSCI全球指數相關係數為0.668。以去年為例，主要國家股市多數呈現下跌、MSCI India指數逆勢上漲1.57％，因此將印度股市納入配置有助於分散風險。建議長期持有印度股市，一來利用其與全球低相關係數分散風險，二來可參與長線經濟高速成長行情。

群益印度中小暨群益大印度基金經理人林光佑分析，印度股市儘管指數再創歷史新高後出現回檔，但整體多頭格局並未打破，創新高後的市場，投資人都會害怕高檔震盪，在市場大小波動不絕的環境下，以基金定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式，再搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼之定期定額四大金律，讓定期定額投資更加事半功倍。

印度因基本面穩健，吸引外資持續買超，印度本土投信資金也持續回流，資金動能依舊強勁。此外印度經濟成長潛力大、改革題材多、資金動能持續挹注，後市表現仍可期，