經濟逆風高飛 印度基金帶勁

全球經濟逆風下，印度PMI不但繼續上揚，且經濟學家調查顯示印度經濟衰退機率持續為零，反映印度經濟的韌性與活力，在四大金磚中以印度最旺，反應在亞股基金績效上，印度股票基金表現相對突出。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，市場對印度企業獲利預估依然不差，營收與盈餘仍有雙位數成長，顯示疫後經濟活動正常化，企業獲利向上成長趨勢不變。就資金面分析，外資對印度買超於3月急起直追，加上5月MSCI調升權重，吸引主、被動資金進駐，單季流入印度約百億美元，今年以來累計已呈轉賣為買；印度股市6月市值已超越法、英，名列全球第四，也持續兌現印度股市長期高成長的投資價值。

黃俊晏建議，產業配置可以工業、可選消費、科技、通訊服務、金融為主，並可以用業績穩定的大型股為核心，並積極尋找爆發力較強的中小型股以及跌深且業績能見度高的景氣循環股，目前相對看好科技印度、消費升級、印度製造等題材，未來可靜待這些成長潛力與業績表現反映在股價上。

PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億指出，基本面支持印度股市，成為今年來亞股中外資最捧場的市場，買超金額達166.89億美元。印度製造業7月PMI由前期的57.8降至57.7，雖然回落但製造業PMI依然位於55至60高檔水位，且維持連續13個月，主要是內需及新訂單支撐製造業，在新興市場中名列前茅。

曾訓億認為，印度服務業7月份同步勁揚，由6月的58.5大升至7月的62.3，改寫2010年6月來最佳，服務業中的新業務貢獻最多，顯示印度內需動能強勁，經濟前景穩定。整體推動印度主要成長的力量，包括成熟國家境外服務業外包、製造業投資、能源轉型和先進資訊基礎設施建置，預計未來十年平均實質增長率將達6.5％，成為世界第三大經濟體，經濟總量接近8兆美元，人均收入將升至5,200美元以上。