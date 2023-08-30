AI再掀新浪潮 長線夠利

輝達8月財報大驚奇，AI全新運算時代來臨。法人認為，全球科技股進入2024年後，將進入AI創新技術週期，看好各項科技應用都將結合AI元素，加速新應用商機迎來爆發性成長拐點，其中掌握AI關鍵技術的科技股、半導體股，將迎來價值重估行情，建議中長線投資全球AI基金，掌握新一輪新科技上漲潛能。

新光全球AI新創產業基金經理人簡秀君分析，輝達連續兩季財報高過市場預期，甚至看好未來九個月後業績能見度，顯示全球現在正掀起追趕生成式AI熱潮，其中輝達是未來AI算力領域中，首波也是最大的受惠股，領軍的人工智慧生態系統，已成為未來各軟體開發商與平台供應商進入AI應用的首選。

全球AI產業趨勢走向，早在2015年前從小型階段開始發展，之後不斷迭代創新驅動，今年進入生成式AI階段，預估從明年起既有雲端平台和AI基建會加快應用落地。

目前世界各大強國，均加大、加強AI領域的軍備競賽，同時企業持續更深層次的數位轉型，包括數據化、雲端化及AI應用，等於現在看AI，至少延續十年以上的大趨勢，即全球科技產業中，最值得且優先投資的投資主題。

簡秀君強調，看好明年AI結合高速運算、車用半導體、資料中心與工業方面股票，及網路基礎建設相關類股，未來投資前景持續亮麗。預估聯準會未來高利率可能維持一段較長時間，明年下半年有機會出現暫停升息，甚至降息可能，建議趁聯準會暫停升息前，分批布局方式投資全球AI主題基金。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，今年電子下游庫存去化良好，但半導體上游因為較慢開始清庫存，庫存去化最慢今年第三季甚至第四季可望告一段落，預料將挹注明年營運成長，AI長線利多可期。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，AI生成式發展應用，引發市場樂觀情緒，現階段升息已近尾聲，企業營收再度恢復上修成長趨勢，待市場停止升息後，更有助AI相關標的評價回升。