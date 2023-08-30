輝達財報大好 擦亮台灣半導體前景

輝達第二季財報大好，再度擦亮AI投資前景，直接帶旺台灣半導體ETF股價表現。投信法人表示，後市續看好半導體相關ETF、基金，長線行情有望飆風再起。

新光半導體30 ETF經理人王韻茹指出，預估AI半導體前景亮麗，根據美系外資估計，由輝達帶動的AI晶片商機，將持續催生全球科技巨擘朝向自行研發特殊應用晶片風潮再起，年均複合成長率將高達30％。台灣半導體供應鏈中，包括最新股王世芯-KY、矽智財大廠創意及全球晶圓代工龍頭台積電，將扮演特殊晶片的實踐推手。除AI晶片外，台灣半導體產業在AI大型語言模型興起下，對未來算力需求爆發性增加，數個重要AI關鍵技術，全是半導體ETF主要成分股，透過半導體ETF布局，可一網打盡全球AI關鍵技術財。

王韻茹建議，想賺AI財不必捨近求遠，透過半導體ETF，可打敗選股焦慮，趁第三季半導體庫存落底進場，展望明年半導體產業景氣將恢復成長動能後，半導體ETF股價有機會熬出頭。

最新統計數據，台灣目前海外ETF中共有七檔持有輝達個股，包含富邦未來車25.29％、國泰智能電動車20.5％、富邦元宇宙12.4％、元大全球AI 9.1％、國泰數位支付服務5.9％、富邦NASDAQ 4.4％、元大S&P500 3％。投信法人分析，即使投資人只有台股帳戶，仍可選擇投信發行，且輝達戰占比較高的海外ETF，可受惠輝達漲勢，輕鬆搭上這波AI列車。

兆豐投信觀察，近期台股受半導體與AI概念股的劇烈震盪，上半年消費性電子與手機相關應用載具的庫存仍持續調節中，但庫存去化指日可待，台股長期表現還是可期，車用電子、網通應用等產業的晶片仍搶手，庫存水位相對低，龍頭廠商對晶圓代工廠的投片量不減反增。