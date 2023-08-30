台股ETF買氣旺 6檔受益人倍增

國人瘋台股ETF，受益人再創新高，據8月25日最新公布的集保戶股權分散統計顯示，52檔台股ETF的受益人最新一周增加3萬4,739人，今年來增加92萬2,904人，總受益人來到507萬9,062人，顯示出台股ETF魅力持續增溫。

法人指出，扣除今年新成立的7檔，45檔台股ETF中，受益人成長率最多的是群益台灣精選高息ETF成長503.39％，人氣最旺，其他包括兆豐台灣晶圓製造、富邦臺灣加權正2、元大台灣高息低波、大華優利高填息30、群益臺灣加權正2也都有100％以上的人氣成長。觀察群益台灣精選高息ETF在今年6月配出11％年化配息率高息後，接下來即將在9月配息，是否能維持10％以上的年化配息率，市場已開始討論也深感期待。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，國際被動式資金持續流往半導體、高股息、AI大趨勢，搭配內資持續加碼高股息的大趨勢不變下。投資人短期應可多加留意半導體、高股息及AI大趨勢類股。

至於後續投資操作重點，建議可精選後市易受資金青睞的標的，如半導體主題、高股息主題，或同時兼具半導體及高股息的ETF，再搭配定期定額、逢低加碼兩大策略，以因應現階段的金融環境。

大華銀投信指出，大華優利高填息30掛牌日在去年11月下旬，當時台股正處相對低點，加上今年以來AI題材帶動以往被稱為牛皮股的科技高股息企業表現，讓該ETF今年以來績效表現受到許多投資人關注，從收益人的成長狀況可見一斑。據CMoney統計至8月28日，大華優利高填息30年初以來表現為37.82％，在台股高股息ETF中排名第三，台股原型ETF中排名第四。

元大投信認為，具備高息低波選股特色的元大台灣高息低波一直人氣旺，定期定額戶數則穩站排名前五，今年以來不僅含息報酬32.2％優於台股ETF平均，短、中、長期績效亦全數領先，面對台股震盪，凸顯高息低波選股特色。