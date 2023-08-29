經濟持續復甦 日股基金看俏

日本經濟從疫情中走出而持續復甦，國際貨幣基金（IMF）日前也將日本今年經濟成長展望上調至1.4％，投信法人認為，日本經濟持續復甦，帶動日股長線看俏。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，全球市值總額最大的15個股市中，今年以來日股漲幅最為亮眼，日經225指數較去年底勁漲揚27％，今年7月上旬，更睽違33年再次攻上3.3萬點大關。從美股屢創新高的成長模式，觀察今年的日本，日圓長期貶值趨勢帶動日本企業近年獲利快速成長，增速大幅超越美國及歐洲。

儘管全球面臨經濟衰退風險，日本在內需消費及報復性旅遊消費支撐之下，預估今年企業獲利可望上修，有助推升日股的表現，日股有機會攀向新高峰，主要原因包含日本經濟正成長、日本企業治理改善效果顯著、貨幣寬鬆。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊指出，短期因美國通膨壓力居高不下，大陸經濟下行風險疑慮，漲多獲利了結賣壓促使日股回檔調整，但從日本總體基本面結構性正向發展來看，調整後股市向上走勢仍具有可持續性。後續仍會伺機加碼景氣觸底的科技及先進製程半導體類股，工業機具及汽車供應鏈等，各類產業自動化革新等締造日本商機無限，內需景氣復甦以及觀光需求增溫將帶動日本相關REITs題材走俏。

元大日本龍頭企業研究團隊強調，日本政府甫公布5月基本薪資年增率1.8％、創28年新高，持續看好薪資成長帶動的良性通膨，加速日本經濟成長，有利日股長期多頭走勢。操作上聚焦日本製造業復興題材，包括工業自動化、半導體、尖端醫療及製造業回流相關族群，並以龍頭企業為配置核心，採逢低布局策略，因應短期市場波動。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊預期，市場對日股未來潛在上漲空間仍充滿信心。