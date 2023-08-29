組合平衡型基金 擁雙新商機

美國聯準會（Fed）鷹派立場逐漸放軟，市場對後續經濟預期從衰退轉向軟著陸，且第二季美國企業財報表現多優於預期，顯示景氣與企業營運仍有撐。投信法人表示，現階段投資配置，應掌握新商機趨勢，及新消費需求，AI科技族群引領創新成長，資本利得潛力有望進一步為收益成長帶來優化效果。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，生活習性改變、健康意識抬頭下，現代人對於健康與體態也越來越重視，根據世界肥胖聯盟的預估，2035年全球將有過半人口處於超重或肥胖狀態，所造成的相關經濟損失可能高達4兆美元，因此，減重將成全球浪潮，而減肥藥物也將成為必須新消費。

根據摩根士丹利的研究統計，全球減肥藥市場規模逐年攀升，至2030年可達770億美元，商機潛力龐大，加上由國際大藥廠所研發之減肥新藥，不僅有助減重，也能夠降低心臟疾病，長期需求趨勢看好，投資前景也值得期待。

蔡詠裕指出，ChatGPT的問世開啟今年全球股市AI浪潮，在AI族群的領軍下，今年來NASDAQ指數上漲逾3成。AI科技革命應用範圍越趨廣泛，未來幾年規模意料維持雙位數的高增長，預估2032年近1.8兆美元。新科技範疇中的電動車，同樣也在各國政府政策推廣與滲透率提升，至2032年電動車市場規模有望來到3.7兆美元，成長前景雙雙看好。凸顯新消費、新科技引領的商機龐大，更是投資布局上不可忽視的板塊。

日盛目標收益組合基金研究團隊強調，Markit公布美國8月製造業與服務業PMI雙雙不如預期，但勞動市場維持良性降溫、通膨預期錨定良好，根據芝加哥商業交易所（CME）FedWatch工具統計，聯邦基金期貨投資人預測9月會議按兵不動，11月升息1碼（0.25個百分點）至5.5％至5.75％的機率達4成。市場受到聯準會升息影響將可望逐漸降低。投資操作上，建議透過組合平衡型基金，採取多元資產配置以管理市場風險。