亞洲非投資級債 價值面具優勢

聯準會（Fed）官員出通膨仍有再度上升風險，可能需維持緊縮貨幣政策，推升近期美債殖利率大幅走高，加上大陸經濟數據持續疲弱、房市銷售不如預期等事件，讓市場承壓，亞洲非投資等級債券指數近一個月走跌，但越南非投資等級債指數及印尼非投資等級債指數仍可交出正報酬，表現相對有撐。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊表示，現階段JPM亞洲非投等債利差為1,106基本點、高於5年平均740基本點，殖利率17.17％也優於5年平均的9.91％，目前未計利息的亞洲非投等債指數價格為59.87美元、相對100美元票面實屬相對低位，價值面深具優勢。

從基本面觀察，越南國家經濟基本面強勁，且工業化進程推動對能源和電力的需求，故看好主權債及發電產業。

印尼持續推動經濟復甦，煤炭及金屬等需求持續，加上近期印尼央行停止升息循環，且央行有信心將通膨維持在2％～4％目標區之內，市場傳出明年第一季底有降息機會，預期偏信用評等較佳的債券將有所支撐，持續關注煤炭、金屬及房地產產業公司債表現。

PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金經理人鄭宇君指出，雖然大陸爆發地產事件，但觀察花旗新興市場Macro Risk Index及新興市場金融情勢指數皆顯示，目前包括亞洲在內的新興市場投資氛圍持續處於相對可控水準，短線風險有限。

大陸債市受碧桂園影響，但風險相對可控，且人行在月中降息，將1年期中期借貸便利利率（MLF）下調0.15個百分點，七天逆回購利率調降0.1個百分點，明確加大貨幣政策刺激力度，且是三個月內第二度調降政策利率，同時市場預期人行今年將再度降準1碼（0.25個百分點）以提振經濟和市場信心。

印度方面，鄭宇君分析，印度央行在8月上旬宣布維持利率不變，將政策回購利率維持在6.5％，此為印度央行連續第三次利率按兵不動，先前已表態結束升息週期，預期將落在明年第二季，看好印度債與附買回利率已有一定利差，升息轉為中性後，投資價值浮現。