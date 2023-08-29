境外債券基金夯 連四月買超居冠

7月全球股債齊漲，推動整體境外基金國人持有金額來到近3.9兆元，創2022年1月以來新高，但主要受惠於境外債券基金淨買超129億元，連四月買超居冠，顯見固定收益基金目前仍是國人投資重心。但投信法人建議，利率政策仍有變數，投資債券恐不宜過度聚焦長天期債，以避免波動風險。

依境外基金觀測站顯示，7月整體境外基金維持淨流入，淨申贖金額約98億元，境外股票型基金淨流出達129億元，推估可能是上半年表現出眾的美股與科技股基金出現獲利了結賣壓；反觀境外固定收益型基金淨流入150億元，已經連續四個月居各類基金之冠，平衡型基金也淨流入87億元。

聯傅表示，從全球資金流向來看，趨勢和國內資金流向雷同，即便經歷8月初，美債與美國多家中小型銀行遭降評紛擾，年初以來投資等級債基金資金流入總計達1,535億美元，相較去年全年淨流出1,640億美元，已有9成資金回流投資等級債；股票基金則在市場雜音干擾下小幅流出。

債市將持續受惠當前環境，債券的資金動能有機會延續，目前各類債券的殖利率均來到相對高點，為投資人帶來暌違已久的收益機會。考量利率政策仍有變數，建議不宜過度聚焦長天期債券，以避免波動風險。

富達指出，相對看好歐洲投資等級債及歐洲非投資級債的後市展望，主要因目前歐洲之收益率與評價面相對具有吸引力、歐洲已反映經濟可能衰退之定價以及歐洲金融債之評價處於較低水準。對於美國投資等級債及美非投資級債，給予中性投資評等，目前美投資級債的利率約為5％左右，評價面來到2021年水準，所以為中性投資評等。

考量利率上揚與借貸成本走升，富達說明，預估未來12～24個月，企業利息保障倍數與淨槓桿比率可能略為轉弱，票面收益仍提供整體報酬率最主要來源，因此對非投資等級債維持中性立場。雖然美國非投資等級債違約家數有上揚情況，但整體發債品質改善，因此預估即使出現經濟衰退仍保有韌性。