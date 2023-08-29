殖利率攀高 投資級債聚光

投資級債殖利率已來到近15年高點，看好未來升息空間有限，投信法人表示，目前美債的信用利差反映升息告終、經濟不會陷入衰退，以及企業獲利回升等預期，加上通膨和升息對企業的影響大致已落底，預估美國企業獲利表現下半年有機會回到正成長軌道，對於信用債為正向挹注。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈指出，統計過去十年美國投資級企業債殖利率均值約為3.3％，目前殖利率水準已攀升至5.68％，位於海嘯以來的相對高位，甚至已可媲美一年前美國非投資等級債殖利率，顯見投資機會浮現，且依據過去經驗，每當美國投資級債殖利率達到5％以上時，布局美國投資級企業債往往能有亮眼表現。

黃相慈分析，年迄今美國投資級債殖利率5.68％，優於美國投資級綜合債的5.03％，以及歐洲投資級企業債的4.33％，顯見在主要成熟國家的高評等投資級債券資產中，美國投資級公司債殖利率優勢明顯突出。

雖然整體美國投資級債發行企業獲利相較去年衰退6.3％，其中主要受到能源類股所拖累，但若排除能源企業，第二季企業獲利較去年同期衰退1.2％，與第一季的衰退10.9％相比已大幅改善，也是過去四個季度以來最小幅度的下滑。

滙豐環球高入息債券基金投資組合經理蔣智安認為，若觀察歷史走勢，自2011年8月5日標普下調美國公債信評後，美國公債與投資等級債價格均持續上漲，而非投資等級債與新興美元債雖然短線上有所震盪，但六個月後的表現依舊與公債和投資等級債相近。顯示短線上債券市場的修正，投資人可以趁機找尋債券市場的切入點。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽強調，考量目前的殖利率水準以及利率即將到高點的預期，適度拉長存續期可望創造更佳的總報酬機會。因應景氣走緩，看好高品質公債和投資級企業債的防禦表現，精選非投資級債也有助於爭取更高的收益空間。