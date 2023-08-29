AI潛力足 定期定額掌握紅利

隨升息近尾聲，及製造業景氣回溫，AI維持走升趨勢不變，股市震盪提供很好進場布局機會，目前財報密集公布期間，台股波動較劇烈，具有題材性的族群表現較活潑。

投信法人指出，隨著時間推移，AI應用於各個領域，許多產業可望迅速受益於生成式AI，增加企業戰力，並提高生產力。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，2023年電子下游庫存去化良好，但半導體上游因為較慢開始清庫存，庫存去化最慢今年第三季甚至第四季可望告一段落，預料將挹注2024年營運成長，AI長線利多可期。

根據Precedence Research預估，未來十年，全球AI產值將達1.87兆美元，AI市場規模年複合成長率達40％。

現階段AI仍處在初升段，可定期定額方式參與AI帶來的創新盛世。

產業方向仍持續看好AI、AI伺服器、高速運算、半導體、雲端受惠、設計服務推動需求成長優於其他次產業，傳產以電動車包含自動駕駛上下游相關類股為主，掌握投資AI長線紅利。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲認為，AI生成式發展應用，引發市場樂觀情緒，現階段升息已近尾聲，企業營收再度恢復上修成長趨勢，待市場停止升息後，更有助AI相關標的評價回升。

AI產業長線發展持續看好，但是總體經濟放緩的隱憂仍在，加上今年不少大型股股價漲幅大，若後續一旦面臨財報保守，可能會出現漲多個股股價較大波動疑慮。

由於AI仍在長線發展大趨勢軌道上，針對成長型、高波動的AI科技主題型基金，若面臨接下來大波動行情，宜採逢回買進、長線定期定額投資策略，把握AI股價紅利趨勢財。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯建議，現在可就AI、雲端運算、金融科技、數位媒體轉型、能源轉型、物聯網、生命科學等領域中尋找新的機會。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞強調，因科技大廠財報顯示AI需求旺盛，獲利及展望優於預期，引領半導體及科技股上漲，驅使市場資金明顯轉向科技產業。