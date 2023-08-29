AI出貨旺 科技基金規模看增

儘管近期股市過熱，8月以來一路修正，投信法人表示，觀察台股科技基金表現仍相當亮眼，由於AI訂單是從第三季末，也就是現在才開始慢慢出貨，還無法反映到財報營收，因此持續看好AI走勢，AI股回跌後還會再上攻。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，AI供應鏈這波漲勢相對凌厲，輝達財測需滿足股價目前位階，才有領頭繼續往上衝的動力，但從外資出具報告來看，大摩預期GPU、伺服器供應鏈有望自9月起出現顯著提升，相關表現將挹注第四季的營運成長。正因受到生成式AI題材驅動，今年科技股表現強勁，輝達成為各檔海外科技基金中的重要投資標的，各AI主題基金今年規模都呈現增加。

近一季績效前十名科技基金中，有7檔持有輝達股，即使沒有持有輝達股，只要持有其他相關AI股，其績效一樣亮眼。第一金投信旗下4檔AI主題系列基金，今年規模都呈現增加，其中又以鎖定AI人工智慧、機器人自動化題材的標的的基金規模成長最顯著，依CMoney資料統計，至8月中旬為止，這兩檔基金投資報酬率都在3成左右水準。

第一金投信分析，8月下旬台股受惠科技股、半導體龍頭股帶領強勢表現，市場樂觀看待輝達公布財報消息帶動，科技股普遍呈現拉抬上揚表現，台灣7月外銷訂單也出現成長，為連續11個月負成長後首次轉呈現上揚，AI相關族群消費上半月修正壓力後，股價跟隨需求回溫。儘管市場對電子產業第四季看法存雜音，若近期科技股有出現大的震盪回檔，仍強烈建議可逢低布局，AI雲端等產業長線趨勢仍受到市場矚目。

路博邁5G投資團隊強調，年初即看好輝達在生成式AI扮演的關鍵地位，並持續增加輝達股，其持股比重由第一季低於2％，一路跟隨股價向上攀升，至7月底持有輝達股已來到4.57％，輝達年初迄今近200％的報酬率，也成為該基金今年主要正貢獻來源之一。

且看好軟體供應商將成為AI發展的重大贏家，在AI發展過程中波動性無可避免會擴大，但相關個股也為主動型基金投資，帶來布局的好時機。