百億規模海外股票ETF 這檔年飆漲75.57%稱霸

據統計，目前市面上海外股票型ETF中，有8檔規模在百億以上，其中有3檔為科技股ETF。百億規模的海外股票ETF中，若以今年來漲幅排序，漲幅前三皆為科技股ETF，顯示科技股為今年最受投資人認可的族群。其中，漲幅居冠的統一FANG+ ETF（00757），今年來股價上漲75.57%，是全市場ETF漲幅冠軍。00757受惠股價暴漲，規模於8月28日達到107.99億元，創下歷史新高。

專家表示，今年來全市場以科技股風頭最盛，也是資金追逐的焦點。年初開始AI一舉抓住全球投資人目光，隨後相關應用快速落地，並轉化為實際訂單，既有題材又有基本面，使投資人對AI類股的熱情從美國開始發酵，並擴展至全球。隨著AI相關應用逐漸走入一般民眾生活，AI長線成長趨勢確立，預計最近一兩年都將是市場投資主流。

統一FANG+ ETF（00757）基金經理人林良一表示，輝達財報顯示，受惠AI熱潮，雲端供應商對GPU需求正在加速成長，預計未來一到兩年，AI所帶動的需求將持續成長，數據中心需求強勁。AI領域研發需要仰賴海量資源，目前市場由幾大美國科技巨頭瓜分，硬體方面為GPU龍頭輝達及超微，軟體技術方面則是ChatGPT投資者微軟、搜尋引擎龍頭谷歌及AI技術先驅META，這些也都是FANG+指數成分股。除了AI領域，FANG+指數成分股精選十大科技巨頭，還橫跨多項尖端科技，包括電動車、雲端及串流影音等，一手掌握不同科技主題，能夠靈活適應科技產業題材輪動。

規模百億海外股票ETF今年來漲幅排名(統計至8/28)。表格:法人提供

（時報資訊 任珮云）

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